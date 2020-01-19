Неаполитанский клуб потерпел очередную неудачу в чемпионате Италии.
Наполи, Getty Images
19 января 2020, 00:41
В матче 20-го тура Серии А Наполи принимал Фиорентину.
Коллектив Дженнаро Гаттузо по-прежнему преследуют неудачи — неаполитанский клуб снова проиграл и положение дел с каждым разом все ухудшается.
Обзор матча:
Наполи – Фиорентина 0:2
Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74
Наполи: Оспина – Хисай, Ди Лоренцо, Манолас, Луперто – Руис, Аллан (Демме, 56), Зелински (Лосано, 63) – Кальехон (Льоренте, 75), Милик, Инсинье
Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Касерес – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Чеккерини, 87) – Кьеза (Соттиль, 78), Кутроне (Влахович, 74)
Предупреждения: Хисай, Демме – Якини, Энрике.
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