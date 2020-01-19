Италия

Менеджер эмоционально прокомментировал поражение от Лацио.

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери высказал свое мнение о поединке Серии А, в котором его команда разгромно проиграла Лацио (1:5).

"Я добавлю немного масла, соли и перца и съем их живьем. Мы были невероятно вялыми, не реагировали на происходящее и просто не играли в команде. Это было наше худшее выступление с тех пор, как я здесь".

"Лацио заслуживает всяческих похвал, так как они были хорошо подготовлены и наслаждались своим футболом. Мы просто не были на поле".

"Теоретически, на следующей неделе мне будет легче работать, так как игроки должны чувствовать решимость наверстать упущенное и доказать, что это не настоящая Сампдория", — ответил тренер Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Лацио сумел улучшить клубный рекорд, одолев в 11-м матче кряду.