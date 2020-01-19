Андалусийцы желают подписать полузащитника Интера.
МАТИАС ВЕСИНО, ФОТО GETTY IMAGES
19 января 2020, 11:41
Севилья заинтересовалась полузащитником Интера Матиасом Весино, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Уругваец получает мало игровой практики после прихода Антонио Конте, сыграв 14 матчей в Серии А в этом сезоне.
Источник уверяет, что Севилья может оформить переход до конца январского трансферного окна, но только если не удастся договориться о покупке Эриксена.
Напомним, что на Матиаса Весино также претендует Эвертон.