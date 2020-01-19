Италия

Андалусийцы желают подписать полузащитника Интера.

Севилья заинтересовалась полузащитником Интера Матиасом Весино, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Уругваец получает мало игровой практики после прихода Антонио Конте, сыграв 14 матчей в Серии А в этом сезоне.

Источник уверяет, что Севилья может оформить переход до конца январского трансферного окна, но только если не удастся договориться о покупке Эриксена.

Напомним, что на Матиаса Весино также претендует Эвертон.