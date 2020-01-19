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Лечче — Интер 1:1
Голы: Манкозу, 77 — Бастони, 72

Лечче: Габриэл — Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Рисполи (Фалько, 76), Дейола, Петриччоне, Донати — Манкозу (Меччарьелло, 83)— Бабакар, Лападула (Майер, 62).

Интер: Ханданович — Годин (Бастони, 68), Де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович (Борха Валеро, 83), Сенси (Санчес, 82), Бираги — Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Донати, Меччарьелло — Кандрева, Борха Валеро.