Команда Антонио Конте открыла Ювентусу возможность уйти в отрыв, не сумев переиграть одну из наиболее "пропускающих" команд чемпионата (1:1).
Лечче — Интер, Getty Images
19 января 2020, 18:02
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Лечче — Интер 1:1
Голы: Манкозу, 77 — Бастони, 72
Лечче: Габриэл — Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Рисполи (Фалько, 76), Дейола, Петриччоне, Донати — Манкозу (Меччарьелло, 83)— Бабакар, Лападула (Майер, 62).
Интер: Ханданович — Годин (Бастони, 68), Де Врей, Шкриниар — Кандрева, Барелла, Брозович (Борха Валеро, 83), Сенси (Санчес, 82), Бираги — Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Донати, Меччарьелло — Кандрева, Борха Валеро.