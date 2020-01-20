Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 20-го тура Серии А Ювентус одержал домашнюю победу над Пармой со счетом 2:1.

Дублем в составе "бьянконери" отличился нападающий Криштиану Роналду, а единственный гол у гостей забил вышедший на замену Андреас Корнелиус.



Ювентус – Парма 2:1

Голы: Роналду, 43, 58 – Корнелиус, 55.

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21) – Рабио, Пьянич, Матюиди – Рэмси (Игуаин, 60) – Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду.

Парма: Сепе – Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло – Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани – Кулуевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич – Инглезе (Корнелиус, 44).

Предупреждения: … — Куртич.

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