Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

Брешия и Кальяри сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 20-го тура Серии А. Дублем в составе хозяев отличился Эрнесто Торрегросса, а два гола в составе "красно-синих" забил Жоао Педро.



Брешия – Кальяри 2:2

Голы: Торрегросса, 27, 49 – Жоао Педро, 20, 68 (с пенальти).

Брешия: Йоронен, Чансельор, Сабелли, Чистана, Мангравити, Ндой (Дессена, 46), Ромуло, Шпалек (Бьярнасон, 46), Тонали, Торрегросса, Доннарумма (Балотелли, 74).

Кальяри: Ольсен, Пеллегрини, Пизакане, Клаван, Фараго, Нандес (Черри, 89), Чигарини (Олива, 73), Рог (Ионицэ, 53), Жоао Педро, Наингголан, Симеоне.

Предупреждения: Ндой, Торрегросса, Пизакане, Нандес, Тонали, Балотелли, Ионицэ, Пеллегрини

Удаление: Балотелли, 81.

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