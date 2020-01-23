Италия

Сергей Шевченко — о пропавшем таланте, чей дебют взбудоражил Италию.

Помните такого игрока? Он сыграл менее десятка матчей в Серии А, но успел блеснуть, попутно установив несколько возрастных рекордов. Пеллегри, коренной генуэзец, воспитывался в клубной школе Дженоа и был настолько талантлив, что сверхрано дебютировал во взрослом футболе. Пьетро было всего 15 лет и 280 дней, когда он 22 декабря 2016 года вышел на замену в матче против Торино. Таким образом юный нападающий стал самым молодым футболистом в истории высшего итальянского дивизиона, побив достижение Амедео Амадеи, установленное в 1937 году. "У нас дома есть новый Месси. Надеюсь, он не будет задирать нос", – хвалился Энрико Прециози, президент "грифонов".

Дебютный гол Пеллегри в Серии А – целая легенда. В заключительном туре сезона-2016/17 Дженоа приехала играть на Стадио Олимпико, где проходило историческое событие – прощание Франческо Тотти. Генуэзцы провели ротацию состава, и Пьетро доверили сыграть в основе. Уже на третьей минуте встречи игра пошла по неожиданному сценарию. Пеллегри, избежав положения "вне игры", выскочил один на один и переиграл Войцеха Щесны. Чудесный, сюрреалистический момент, который останется в памяти, несмотря на итоговые 3:2 в пользу "джаллоросси". Подумать только: Пеллегри появился на свет в 2001 году, когда Тотти уже завоевывал "скудетто".

Тот самый гол Пеллегри в ворота Ромы

Рекорды? Не без этого. Самый молодой голеадор в истории Дженоа, третий в Серии А после уже упоминавшегося Амадеи и Джанни Риверы. О талантливом пареньке из Генуи заговорила вся футбольная Италия. Высокий, но техничный, прямо как Ибрагимович, кумир его детства. Быстро прогрессирует, становится универсальнее, попадает в рейтинги самых перспективных игроков Европы.

В сезоне-2017/18 "Пеллегримания" набирала обороты. Пеллегри уже в четвертом туре оформил дубль в ворота Лацио (вот полюбил он римлянам забивать), а болельщики умилялись тому, как растрогался на скамейке запасных его отец, Марко Пеллегри, который входил в тренерский штаб Дженоа. Роберто Манчини даже вызывал парня в национальную сборную на матчи Лиги наций, но генуэзец недолго пробыл в "скуадре адзурре" из-за травмы.

За эти полгода Пеллегри стал одной из самых желанных целей на трансферном рынке. Никого не смущало, что парень чересчур молод, еще не стал основным даже в Дженоа и не играл хотя бы за Италию U-21. Законы современного рынка диктуют, что перспективных игроков необходимо перехватывать как можно раньше, пока это не сделали конкуренты. К тому же, с Энрико Прециози всегда можно договориться, предложив устраивающую его сумму. Дженоа в последние годы стала перевалочным пунктом, где ценен не столько прогресс команды, сколько выручка от продажи ведущих игроков.

Интер, Милан, Ювентус… Многие хотели видеть юниора в своём составе. Туринцы были особенно настойчивы, но даже они отступили, когда за Пеллегри уцепился Монако. "Герцоги", выручив летом 2017-го огромные суммы за своих талантов, экстренно затыкали дыры в ростере и не стеснялись тратить деньги. Форвард из Дженоа перешел за 21 млн евро (плюс 10 млн бонусами). Гигантская сумма за 16-летнего паренька.

Сейчас, по прошествии двух лет, очевидно, что столь поспешный трансфер из родного клуба за границу был ошибкой. Едва дебютировав за Монако, новичок залег в лазарет. Дальше началось что-то невероятное. Пеллегри получал травму за травмой, что делало его статистику в Лиге 1 издевательской. Остаток сезона-2017/18 – три матча, 22 сыгранные минуты. Сезон-2018/19 – три матча, один гол (пока единственный на французском этапе карьеры), 79 минут. Наконец, в текущем сезоне Пьетро не сыграл ни одной минуты и всего один раз попал в заявку на матч.

Список его травм куда более впечатляющий. У Пеллегри были проблемы с мышцами паха, затем ему пришлось ложиться на операцию из-за грыжи, сейчас парень мается с бедром. Он получил уже седьмую травму за два года пребывания в Монако, а суммарно пропустил, страшно подумать, 517 дней. В таких условиях невозможно говорить о борьбе за место в основном составе. Игровые неудачи монегасков, которые в прошлом сезоне едва не вылетели, были характерным фоном для этого почти трагического перехода.

Леонарду Жардим, главный тренер Монако, сокрушается: "Иногда мы "убиваем" футболистов. Если бы некоторые люди уделили Пьетро больше внимания два-три года назад, когда он формировался как игрок, сегодня не было бы всех этих проблем. Люди не понимают, что 16-летний парень еще не стал взрослым, физически развитым человеком. Мускулатура окончательно формируется только после 18-19 лет. Мы должны быть особенно внимательны к молодым игрокам, чтобы не рушить их жизни".

Понятен адресат столь эмоционального послания. Это, конечно же, Прециози, который мог придержать своего воспитанника и дать ему опериться в составе Дженоа, однако предпочел сиюминутную выгоду. Но только ли он виноват в случившемся? Сам Жардим не возражал, когда Монако приобретал Пеллегри, ну а к медицинской службе монегасков тем более накопились вопросы. Увы, трансфер Пеллегри вышел несвоевременным: вместо борьбы за место в основе родной команды он угодил в хаотичный Монако, который из лучшего места для прогресса юниоров мгновенно превратился в едва ли не худшее. Теперь его отцу остается разве что постить мотивирующие записи в инстаграме.

Пожелаем удачи и здоровья таланту из Генуи. Ему, в конце концов, только 18 лет. Для большинства футболистов этот возраст – лишь старт взрослой карьеры, но в жизни Пеллегри уже произошла уйма событий как позитивного, так и негативного характера. Будет очень обидно, если легенда о парне, забившем в прощальной игре Тотти, оборвется практически в самом начале.