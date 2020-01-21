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НАПОЛИ - ЛАЦИО, ФОТО GETTY IMAGES
21 января 2020, 12:36
В поединке 1/4 финала Кубка Италии Наполи сыграет против Лацио.
Минимальное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Дженнаро Гаттузо. Так, коэффициент Parimatch на победу неаполитанцев составляет 2,6, на ничью – 3,5, а на победу "орлов" – 2,7.
Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отличатся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,81.
Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Лацио забьет 2 гола подряд: да". Коэффициент — 2,85.
Матч Наполи — Лацио начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.