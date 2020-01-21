Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмкекеров.

В поединке 1/4 финала Кубка Италии Наполи сыграет против Лацио.

Минимальное преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Дженнаро Гаттузо. Так, коэффициент Parimatch на победу неаполитанцев составляет 2,6, на ничью – 3,5, а на победу "орлов" – 2,7.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отличатся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,81.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Лацио забьет 2 гола подряд: да". Коэффициент — 2,85.

Матч Наполи — Лацио начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.