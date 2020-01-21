Италия

Итальянец заработал удаление в матче против Кальяри.

Нападающий Брешии Марио Балотелли получил дисквалификацию на два матча в рамках итальянской Серии А.

Данное наказание 29-летний форвард понесет за свое удаление в поединке 20-го тура чемпионата Италии против Кальяри (2:2).

Тогда Балотелли вышел на замену на 74-й минуте встречи, однако провел на поле не больше восьми минут. Сперва он заработал предупреждение за жесткий фол, а после сразу же получил красную за споры с арбитром.

Таким образом, итальянец не поможет Брешии в предстоящих поединках против Милана и Болоньи.

В текущем сезоне Балотелли провел в Серии А 15 матчей, в которых он забил пять голов.

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