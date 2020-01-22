Италия

Атакующий хавбек Риккардо Сапонара поможет команде в борьбе за выживание.

Полузащитник Дженоа Риккардо Сапонара присоединился к Лечче на правах аренды, сообщил официальный сайт "желто-красных".

Длительность аренды и возможность выкупа не разглашаются.

В нынешнем сезоне Сапонара сыграл всего пять матчей (197 минут) за Дженоа во всех турнирах, отличившись одним голом.

Лечче после 20 туров Серии А идет на 17-м месте, опережая зону вылета на одно очко. 26 января команда проведет следующий матч против Вероны.

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