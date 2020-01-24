Опытный швед продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Себастьян Эрикссон, Дженоа
24 января 2020, 08:59
Полузащитник Гетеборга Себастьян Эрикссон стал футболистом Дженоа, сообщил официальный сайт "грифонов". Игрок будет выступать под 16-м номером.
Игрок обошелся "грифонам" в 50 тысяч евро – именно столько составляла его клаусула, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Ранее 30-летний швед выступал Гетеборг, Кальяри и греческий Панетоликос. Также на его счету н матчей за сборную Швеции.
Также на этой неделе Дженоа рассталась с другим полузащитником – Риккардо Сапонара ушел в аренду в Лечче.