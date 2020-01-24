Италия

Опытный швед продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Полузащитник Гетеборга Себастьян Эрикссон стал футболистом Дженоа, сообщил официальный сайт "грифонов". Игрок будет выступать под 16-м номером.

Игрок обошелся "грифонам" в 50 тысяч евро – именно столько составляла его клаусула, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Ранее 30-летний швед выступал Гетеборг, Кальяри и греческий Панетоликос. Также на его счету н матчей за сборную Швеции.

Также на этой неделе Дженоа рассталась с другим полузащитником – Риккардо Сапонара ушел в аренду в Лечче.