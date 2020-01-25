Полузащитник Интера Маттео Политано близок к переезду в Неаполь.
МАТТЕО ПОЛИТАНО, GETTY IMAGES
25 января 2020, 00:48
В понедельник, 27 января, Маттео Политано может завершить переход в Наполи, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, генеральные директора двух клубов договорились о трансфере по телефону.
Наполи возьмет в аренду Политано на 18 месяцев за два миллиона евро с обязательством выкупа за 19 млн. Также предусмотрен бонус в два миллиона. Таким образом, потенциальная сделка обойдется Наполи в 23 миллиона евро. При этом, Фернандо Льоренте не перейдет в Интер.
Ранее Политано был близок к переходу в Рому, но трансфер сорвался.
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