Италия

Полузащитник Интера Маттео Политано близок к переезду в Неаполь.

В понедельник, 27 января, Маттео Политано может завершить переход в Наполи, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, генеральные директора двух клубов договорились о трансфере по телефону.

Наполи возьмет в аренду Политано на 18 месяцев за два миллиона евро с обязательством выкупа за 19 млн. Также предусмотрен бонус в два миллиона. Таким образом, потенциальная сделка обойдется Наполи в 23 миллиона евро. При этом, Фернандо Льоренте не перейдет в Интер.

Ранее Политано был близок к переходу в Рому, но трансфер сорвался.

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