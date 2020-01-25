Италия

Представляем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 21-го тура Серии А Милан минимально обыграл на выезде Брешию. Единственный гол в составе "россонери" забил нападающий Анте Ребич.

Благодаря этой победе Милан набрал 31 очко и поднялся на 6-е место, а Брешия осталась в зоне вылета с 15 очками.



Брешия — Милан 0:1

Гол: Ребич, 71.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Дессена (Ндой, 70) — Ромуло — Айе (Альфредо Доннарумма, 78), Торрегросса.

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Крунич, 77) — Ибрагимович, Леау (Ребич, 58).

Предупреждения: Сабелли, Скрабб — Кьер, Эрнандес, Конти, Беннасер.

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