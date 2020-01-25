Италия

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А.

В очередном туре чемпионата Италии Фиорентина на своем поле принимала Дженоа.

Команды завершили поединок, так и не распечатав ворота друг друга – 0:0.

Фиорентина – Дженоа 0:0

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Касерес – Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Эссерик, 65), Венути (Оливера, 82) – Кьеза, Кутроне (Влахович, 59)

Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Кришито – Гильоне, Берами (Ягелло, 90), Шоне, Стураро, Баррека – Пандев (Санабриа, 62), Фавилли (Пинамонти, 70)

Предупреждения: Песселья, Миленкович, Касерес – Шоне, Фавилли, Стураро.

На 15-й минуте игры пенальти не реализовал Кришито.

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