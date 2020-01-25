Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В рамках 21-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле примет Лацио.

По версии Parimatch, Лацио – фаворит встречи. Победа "орлов" оценивается коэффициентом 2,50, ничья – 3,65, а победа "волков" – 2,75.

У William Hill следующие варианты: победа Лацио – 2,45, ничья – 3,50, а победа Ромы – 2,70.

Что касается Bet365, расклад такой: победа "орлов" – 2,40, ничья – 3,60, а победа "волков" – 2,80.

Матч Рома — Лацио состоится в воскресенье, 26 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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