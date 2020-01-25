Команда Гасперини добыла победу с крайне неприличным счетом.
Футболисты Аталанты, Getty Images
25 января 2020, 23:45
Торино принимал Аталанту в поединке 21-го тура итальянской Серии А, результат которого оказался крайне неожиданным и неприличным.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини разгромили соперника на его стадионе со счетом 7:0. Главными героями встречи в составе "бергамасков" стали Иличич, который оформил хет-трик, и Муриэль, отличившийся дублем.
Стоит отметить, что в данном поединке принял участие и украинец Руслан Малиновский, который вышел на замену во втором тайме вместо Иличича.
Торино – Аталанта 0:7
Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45 (пен.), Муриэль, 86 (пен.), 88
Торино: Сиригу — де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Джиджи, Лаксальт (Миллико, 65) — Беренгер (Лянко, 78), Лукич, Мейте, Верди (Эдера, 79) — Белотти.
Аталанта: Голлини — Джимсити, Паломино, Толои — Хатебур, Фройлер, де Роон (Пашалич, 57), Госенс — Гомес (Муриэль, 83), Иличич (Малиновский, 71), Сапата.
Предупреждения: Иццо, Сиригу — де Роон, Хатебур
Удаления: Иццо, Лукич