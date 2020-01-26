Италия

Полузащитник Милана Сусо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Севилья проявляет интерес к Сусо, сообщает журналист Пьетро Маццара.

По его информации, клубы ведут переговоры и пытаются найти формулу, благодаря которой все стороны останутся довольными.

Не исключено, что к середине следующей недели Сусо станет игроком Севильи.

В текущем сезоне Сусо провел 16 матчей в Серии А: на его счету один гол и две результативные передачи.

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