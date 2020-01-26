Полузащитник Милана Сусо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
СУСО, GETTY IMAGES
26 января 2020, 00:20
Севилья проявляет интерес к Сусо, сообщает журналист Пьетро Маццара.
По его информации, клубы ведут переговоры и пытаются найти формулу, благодаря которой все стороны останутся довольными.
Не исключено, что к середине следующей недели Сусо станет игроком Севильи.
В текущем сезоне Сусо провел 16 матчей в Серии А: на его счету один гол и две результативные передачи.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.