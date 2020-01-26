Италия

Англичанин эффективно начал карьеру на Сан-Сиро.

В поединке 21-го тура чемпионата Италии Интер в родных стенах играет против Кальяри.

Отметим, что на 42-ю минуту встречи подопечные Конте ведут в счете 1:0. На 29-й минуте очередным голом отличился форвард Лаутаро Мартинес.

Примечательно, что результативную передачу на аргентинца отдал защитник Эшли Янг, для которого данный матч стал дебютным в футболке "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что в текущем поединке может дебютировать вингер Виктор Мозес, который был арендован у Челси.