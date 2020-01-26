Италия

Бельгиец рассказал о матче против бывшей команды.

Полузащитник Кальяри Раджа Наингголан поделился своими впечатлениями после матча с Интером в 21-м туре Серии А.

Бельгийский хавбек забил на 78-й минуте поединка и помог "красно-синим" сыграть вничью.

"Думаю, мы играли хорошо с самого начала. Возможно, некоторые судейские решения нужно пересмотреть.

Я уважаю болельщиков Интера и своих бывших партнеров по команде, но у меня было ощущение, что кто мне относятся как к посредственному игроку. Желаю им всего лучшего в будущем.

С одной стороны, я счастлив, с другой, не очень. Я сосредоточен на каждом матче, борьбе рядом со своими партнерами по команде. Мы боремся за что-то важное", – приводит слова Наингголана портал Football Italia.

В текущем сезоне Наингголан провел 21 поединок в футболке Кальяри, отличившись пятью голами и пятью ассистами.

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