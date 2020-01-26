Бельгиец рассказал о матче против бывшей команды.
Раджа Наингголан, Getty Images
26 января 2020, 16:27
Полузащитник Кальяри Раджа Наингголан поделился своими впечатлениями после матча с Интером в 21-м туре Серии А.
Бельгийский хавбек забил на 78-й минуте поединка и помог "красно-синим" сыграть вничью.
"Думаю, мы играли хорошо с самого начала. Возможно, некоторые судейские решения нужно пересмотреть.
Я уважаю болельщиков Интера и своих бывших партнеров по команде, но у меня было ощущение, что кто мне относятся как к посредственному игроку. Желаю им всего лучшего в будущем.
С одной стороны, я счастлив, с другой, не очень. Я сосредоточен на каждом матче, борьбе рядом со своими партнерами по команде. Мы боремся за что-то важное", – приводит слова Наингголана портал Football Italia.
В текущем сезоне Наингголан провел 21 поединок в футболке Кальяри, отличившись пятью голами и пятью ассистами.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.