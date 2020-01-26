Италия

"Горожане" победили дома со счетом 4:0.

Манчестер Сити одержал уверенную победу над Фулхэмом в матче Кубка Англии со счетом 4:0.

Лондонский клуб уже в дебюте остался в меньшинстве и не смог навязать борьбу хозяевам. В составе "горожан" отличились Илкай Гюндоган и Бернарду Силва, а Габриэл Жезус оформил дубль.

Манчестер Сити – Фулхэм 4:0

Голы: Гюндоган, 8 (пен.) Бернарду Силва, 19, Габриэл Жезус, 72, 75.

Манчестер Сити: Браво – Жоау Канселу, Отаменди (Стоунз, 74), Эрик Гарсия, Анхелиньо – Бернарду Силва, Гюндоган (Родри Эрнандес, 75) – Марез (Стерлинг, 53), Сильва, Фоден – Габриэл Жезус.

Фулхэм: Родак – Хектор, Рим, Конголо (Силвестер, 82) – Кристи, Юхансен, Сессеньон, Брайен – Рид (Одои, 78) – Кавалейру (Кэрни, 67), Онома.

Предупреждение: Брайен.

Удаление: Рим, 6.

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