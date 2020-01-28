Италия

Форвард Интера — о Манчестер Юнайтед, Антонио Конте, Жозе Моуриньо, расизме и многом другом.

Ромелу Лукаку является одним из самых обсуждаемых нападающих Европы. Его появления на поле оставляют за собой неоднозначные впечатления у болельщиков. Порой бельгиец отличается своей результативностью, однако нередко он становится одним из главных объектов для критики со стороны футбольной общественности.

После перехода из Манчестер Юнайтед в Интер летом 2019 года, к счастью, Лукаку стал чаще демонстрировать высокий уровень выступлений. В интервью британскому изданию Sky Sports он рассказал о самых значимых моментах своей карьеры, включая Манчестер Юнайтед, Интер, Антонио Конте, Жозе Моуриньо, расизм и многое другое.

- Было несколько громких случаев проявления расизма по всей Европе. Как ты себя чувствуешь, когда видишь и слышишь все это?

- Я думаю, что прошлый год был печальным для всего мира в плане проявления расизма. Произошло много инцидентов, особенно в футболе. Я действительно пристально наблюдаю за этим. В этом году мы должны приложить больше усилий для борьбы с дискриминацией, и нам нужно действовать. Нам необходимо обучать людей. Осведомленность является ключевым фактором. Мне повезло, что я учился в школе, в которой были ребята 50 разных национальностей.

Я никогда не пытался выделять кого-либо. Для меня не имеет значения, какая у человека религия, раса или сексуальная ориентация. Это урок, который я преподам своему сыну – все люди одинаковые. Вы просто должны уважать друг друга. Если ты не нравишься человеку, то просто не общайся с ним, и наоборот.

Не важно, кто стал жертвой расовой дискриминации — я, Марио Балотелли или Миралем Пьянич… Для меня Италия — прекрасная страна для жизни, в которой Серия А имеет огромной потенциал, чтобы снова стать лучшей лигой, как это было раньше. Однако мы должны работать вместе, чтобы не пускать этих невежественных людей на стадион.

Кстати, в Нидерландах также произошел случай проявления расизма, когда я смотрел матч во втором по силе дивизионе. Я говорил с парнем, который в тот момент стал жертвой дискриминации. Они остановили игру на одну минуту, на что я сказал: "Вы правильно сделали, что ушли с поля и праздновали перед этими невоспитанным людьми". Я думаю, что мы должны взять данную ситуацию в свои руки, и нет, я говорю не про влияние с помощью футбольных федераций. Нидерланды проделали действительно фантастическую работу со всеми своими игроками. Но иногда в других странах нам, как игрокам, приходится брать дело в свои руки.

- Мы знаем, что представляет собой Ромелу Лукаку в качестве футболиста. Как бы ты охарактеризовал сам себя?

- Если ты мне не нравишься, я не буду говорить с тобой. У меня плотный круг общения, и люди это знают. Я семейный человек. Забочусь о маме, сыне, брате и остальных членах моей семьи настолько, насколько я могу. Это остается моей главной мотивацией по сей день. Постоянно провожу время с семьей. Это я, просто обычный парень. Я люблю веселиться летом, а когда возвращаюсь в стан команды, то включаюсь в режим работы. Думаю, что я идеально разделяю время между развлечениями и ролью отца.

- Что изменилось в этом сезоне по сравнению с прошлым?

- Я думаю, что мне пришлось заново открыть себя. Прошлый год был для меня трудным с профессиональной точки зрения, потому что дела шли не так, как я хотел, и я демонстрировал не самые лучшие выступления.

Поэтому я должен был найти в себе то, чего не хватало, и пришел к выводу, что мне необходимо сменить команду. Я принял это решение еще в марте, после чего отправился в офис главного тренера и сказал ему, что пришло время для смены обстановки. Я не выступал и не играл. Думаю, что обеим сторонам было лучше пойти разными дорогами. Считаю, что я принял правильное решение. Манчестер Юнайтед предоставил место в составе молодым игрокам, поэтому я думаю, что это была беспроигрышная ситуация как для клуба, так и для меня.

- Интер ведет непосредственную борьбу за чемпионство Италии. Как ты оценишь работу Антонио Конте на посту главного тренера?

- Борьба за первую строчку заставляет наших болельщиков волноваться. Однако, будучи футболистом в раздевалке, мы сосредоточены на работе, которую мы должны делать. Главный тренер проводит с нами большой объем работы каждый день. Это хорошо, потому что я помню, что на первых тренировках, когда я присоединился к Интеру, мы проделывали такую физическую работу, к которой я тогда еще не привык.

Мы говорим о том, что английская Премьер-лига – самый сложный чемпионат в физическом плане, но никто не тренируется так усердно, как мы. Что касается меня, я помню первые две недели после моего трансфера. Я поговорил со своим агентом и сказал: "Я очень страдаю на тренировках, потому что я никогда не выполнял такую ​​работу". Но Конте был всегда рядом и мотивировал.

Когда я оглядывался вокруг, никто не жаловался, всех все устраивало. Так что для меня это было чем-то особенным, потому что иногда тренеры шутят со стороны, когда ты не можешь что-то сделать на тренировке. Тренерский штаб хочет, чтобы ты проделывал огромный объем работы, постоянно мотивируя на нечто большее.

Это может быть сложно настолько, насколько вы и представить себе не можете, но никто не жалуется и не сдается. Результат проделанного вы видите на поле. Мы команда, которая работает больше остальных, мы создаем много моментов и у нас отличная защита, потому что мы не сдаемся до последней секунды матча. Приятно это видеть, и лично я подумал, что у меня появился шанс снова раскрыть весь свой потенциал.

- Конте — не тот человек, которого ты хочешь разочаровать, не так ли?

- Нет, ты не должен позволить этому случиться. Конте говорит об этом открыто. Главный тренер всегда говорит прямо в лицо, хорошо ли вы поступаете или нет. Я помню одну из моих первых игр в Лиге чемпионов против Славии в Праге, когда я играл очень плохо, как будто в тот день я превратился в кучу мусора. Я действительно услышал "парочку ласковых" от него перед всей командой. Подобного до того момента никогда не происходило в моей карьере. Никогда.

- Конте бросал в тебя какие-нибудь вещи?

- Нет, просто сказал мне, что я играл как мусор и, что он заменил бы меня через пять минут, если бы я повторил нечто подобное. Но это мелочи, поскольку сразу же в миланском дерби я сыграл одну из моих лучших игр текущего сезона.

Он просто дал мне правильное направление — он поверил в меня, и я был уверен сам в себе. Он делает это для всех, не важно, кто ты. Все равны. Ты усердно работаешь, тренируешься и играешь. Если вы не делаете все то, что он говорит, вы не играете. Ты знаешь, где ты находишь — это то, что я уважаю в Антонио Конте.

- Какие тренеры сыграли ключевую роль в твоей профессиональной карьере?

- Я думаю, что Роберто Мартинес, Рональд Куман и теперь Антонио Конте. Возможно, что еще Жозе Моуриньо. Если бы у него были те игроки, которых он хотел, он добился бы большего, чем с нами.

Отдельно хочется отметить Стива Кларка, потому что он предоставил мне возможность играть в чемпионате Англии в возрасте 19 лет. И, очевидно, мой первый тренер в Андерлехте Ариэль Джейкобс, который дал мне шанс, когда мне едва исполнилось 16. Когда я был в школе, он позвонил и сказал мне: "Эй, ты должен присоединиться к первой команде". Это те тренеры, которых я всегда будут уважать. У меня никогда не было проблем с каким-либо наставником — это показывает мой профессионализм и мою готовность работать.

- В каком аспекте ты считаешь себя самым опасным для ворот соперника?

- Я думаю, что могу забить любой из своих ног, а также головой. Когда получаю мяч в штрафной площади, то я довольно опасен. Когда вокруг меня много движения, то чувствую себя лучше, потому что тогда я могу освободиться от прессинга и открыться для передачи. Здесь, в Интере, мы играем по схеме 3-5-2, где вы должны находиться в определенной позиции. Только тогда у тебя появится шанс забить гол в ворота соперника.

В сборной Бельгии все по-другому. Там мы играем по формации 3-4-3, и есть больше свободы действий, но вокруг меня всегда большое количество игроков. Обе схемы приносят результат, но я должен продолжать работать, потому что всегда есть конкуренция. У меня просто такой менталитет, что я должен просыпаться каждое утро с мыслью о том, чтобы стать лучше.

Пол Гилмор, Sky Sports