Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать первого тура итальянской Серии А между неаполитанским Наполи и туринским Ювентусом.

Завершает футбольный уик-энд в Италии извечное противостояние северной и южной части страны. Маурицио Сарри возвращается на "Сан Паоло", где его точно не рады видеть местные поклонники. Тем более, что итальянский специалист приехал на юг Италии в статусе руководителя одного из главных соперников Наполи. Как бы там ни было, но играть придется.

Главный тренер "зебр" принял следующие решения на эту игру: Маттейс де Лигт сыграет в центре обороны, а Родриго Бентанкур заменит в центре полузащиты Адриена Рабьо. Ответными действиями Гаттузо стало появление Фабиана Руиса и Алекса Мерета с первых минут.

Наполи: Мерет — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье.

Запасные: Карнезис, Даниэле, Луперто, Максимович, Эльмас, Лоботка, Льоренте, Лосано, Леандриньо.

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Кокколо, Рабьо, Рэмси, Дуглас Коста, Бернардески.

Матч Наполи — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.