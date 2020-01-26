Италия

Римское дерби завершилось результативной ничьей, однако на двоих было забито лишь два гола.

В очередном туре чемпионата Италии Рома принимала Лацио.

Команды сумели поразить ворота друг друга после ошибок голкипером. Поединок завершился результативной ничьей, однако все голы были забиты еще в первом тайме.

Обзор матча:

Рома — Лацио 1:1

Голы: Джеко, 26 — Ачерби, 34



Рома: Пау Лопес — Сантон (Коларов, 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету (Пасторе, 90), Кристанте — Ундер, Клюйверт (Перотти, 82), Пеллегрини — Джеко.



Лацио: Стракоша — Фелипе (Патрик, 46), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Лулич — Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).



Предупреждения: Джеко, Коларов — Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Иммобиле.

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