Италия

Ошибки голкиперов обеспечили принципиальный поединок забитыми мячами (1:1).

Футбольная Италия поединками двадцать первого тура своего национального первенства сделала нескучным вечер для болельщиков со всего мира. Обширная программа начиналась с всегда принципиальной встречи в столице страны на Апеннинском полуострове — Риме. Две команды с великолепной историей схлестнулись в рамках противостояния Вечного города. 174-я официальная встреча между Ромой и Лацио, в которой именно "волки" выступали номинальными хозяевами легендарного "Стадио Олимпиков".

Ко второму "Derby della Capitale" извечные противники подошли, находясь на соседних позициях в турнирной таблице Серии А. Разве что незначительное преимущество со стороны "орлов" по набранным очкам было отчетливо заметным. Все-таки, семь пунктов, да еще и с игрой в запасе, оставляли коллективу Симоне Индзаги место для маневра в отчетной встрече.

В то же самое время, отставание от Лацио не позволяло "джаллоросси" смотреть в сторону иного результата, кроме победы в очном противостоянии. Да еще и "ветер" со стороны Бергамо начал сильно тревожить подопечных Паулу Фонсеки — Аталанта не от доброты душевной устроила погром в Турине днем ранее от отчетной встречи (вот только пострадал не Ювентус, а Торино — 0:7). Однако, что действительно беспокоило Рому, так это серия Лацио на внутренней арене, где "бьянкочелести" последний раз уступали еще в конце сентября 2019-го года. Впрочем, кого могла заинтересовать статистика перед матчем, в котором никогда не принято смотреть на былые заслуги. Больше чем дерби, больше чем футбол — на "Стадио Олимпико" готовились к очередной баталии в неугасающей войне.

Главными поставщиками голевых моментов в первом тайме отчетной встречи оказались голкиперы обеих команд. Лацио допустил серьезную ошибку, когда решил отдать темп встречи на усмотрение соперников, за что поплатился большим объемом работы тройки своих защитников, когда Рома начала бомбардировать чужие владения подачами с флангов в надежде отыскать момент для Джеко.

Собственно, именно боснийскому нападающему и суждено было открыть счет. Навес от Пеллегрини из глубины поля не должен был принести проблем для голкипера соперников, если бы сам Стракоша правильно оценил свои возможности при игре на перехвате. В итоге, имеем место для курьеза — Томас побежал "ловить бабочек", а Джеко настолько здорово занял позицию, что его корпус просто не позволил страже ворот соперников добраться до мяча. Удар затылком от боснийца могла отразить только правая штанга, да и та сыграла на стороне номинальных хозяев.

Для подопечных Паулу Фонсеки все было прекрасно: есть забитый мяч, есть преимущество по контролю над мячом, есть моменты и есть растерянные футболисты команды на противоположной половине поля. Однако Рома привезла угловой на правом фланге своей обороны, после которого откровенно начудил Пау Лопес. Голкипер мог просто упустить мяч за переделы поля, пусть он и уходил за лицевую от головы Кристанте. Ничего страшного — еще один корнер не был бы столь болезненным, каким оказался ляп испанца. Пау сыграл кулаком, сохранил мяч в игре, после чего тот начал опускаться под перекладину. На линии ворот находился Смоллинг, однако Лопес взял все в свои руки, но так и не смог ликвидировать угрозу. Ачерби заталкивал футбольный снаряд в сетку с предельно близкой дистанции.

Но даже после такого апперкота, Рома завершала тайм в атаке, а попадание мяча в правую штангу после дальнего удара Пеллегрини было настоящим везением для Стракоши — арбитр не был готов к неожиданному выстрелу соперника из не самой удобной позиции у левого угла штрафной. А что кроме? Борьба! Которая точно обещала перейти и во вторую половину матча.

И она, эта самая борьба, перешла во второй тайм в полной мере, однако сил у футболистов хватило лишь на словесные перепалки, которые иногда перерастали в жесткие контакты в совершенно того не требовавших ситуациях. Если же смотреть на количество реальных возможностей, то со стороны Ромы лучший момент для гола имел Эдин Джеко, однако Стракоша сделал все возможное, чтобы оставить форварда без забитого мяча по итогу прицельного удара в левый угол с близкой дистанции.

Со стороны Лацио — игру полностью провалил Сергей Милинкович-Савич, так что Иммобиле был вынужден впустую наматывать километры на чужой половине поля. Единственный момент "орлов" во втором тайме — промах Сергея при исполнении удара из-за пределов штрафной. Не густо, если и было желание вытаскивать игру на победный результат. В итоге — ничья! Хорошо разогрелись перед поздним принципиальным поединком тура.

В следующем туре Рома отправится на выездное противостояние с Сассуоло, а Лацио сыграет дома против СПАЛа.

Рома — Лацио 1:1

Голы: Джеко, 26 — Ачерби, 34



Рома: Пау Лопес — Сантон (Коларов, 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету (Пасторе, 90), Кристанте — Ундер, Клюйверт (Перотти, 82), Пеллегрини — Джеко.



Лацио: Стракоша — Фелипе (Патрик, 46), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Лулич — Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).



Предупреждения: Джеко, Коларов — Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Иммобиле.