Дерби между севером и югом Италии завершилось в пользу неаполитанцев благодаря точным ударом Зьелински и Инсинье (2:1).
Наполи — Ювентус, Getty Images
26 января 2020, 23:42
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Наполи — Ювентус 2:1
Голы: Зьелински, 63, Инсинье, 86 — Роналду, 90
Наполи: Мерет — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме (Лоботка, 69), Зьелински (Эльмас, 81) — Кальехон, Милик, Инсинье.
Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72) — Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Роналду.
Предупреждения: Демме, Хисай — Бентанкур, Рабьо, Бернардески, де Лигт, Роналду.