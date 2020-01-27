Во вторник Карлес Перес прибудет в Италию

В ближайшее время Рома завершит переход полузащитника Барселоны.
КАРЛЕС ПЕРЕС, GETTY IMAGES
27 января 2020, 14:59
Карлес Перес во вторник отправится в Италию и пройдет медицинский осмотр перед переходом в Рому, сообщает журналист Альфредо Мартинес.
По его информации, сумма трансфера составит 13 миллионов евро.
Рома надеется, что Перес сможет дебютировать за команду уже на этих выходных.
В составе римского клуба 21-летний футболист должен стать заменой травмированному Николо Дзаньоло.
В текущем сезоне Перес в 13 матча забил 3 гола и отличился 3 результативными передачами.
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