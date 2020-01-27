Во вторник Карлес Перес прибудет в Италию

Италия

В ближайшее время Рома завершит переход полузащитника Барселоны.

Карлес Перес во вторник отправится в Италию и пройдет медицинский осмотр перед переходом в Рому, сообщает журналист Альфредо Мартинес.

По его информации, сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

Рома надеется, что Перес сможет дебютировать за команду уже на этих выходных.

В составе римского клуба 21-летний футболист должен стать заменой травмированному Николо Дзаньоло.

В текущем сезоне Перес в 13 матча забил 3 гола и отличился 3 результативными передачами.