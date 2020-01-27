Наполи сделал предложение лучшему бомбардиру СПАЛа

Форвард СПАЛа Андреа Петанья может продолжить карьеру в Неаполе.
Андреа Петанья, Getty Images
27 января 2020, 17:28
Наполи проявляет серьезный интерес к Андреа Петанье, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, "партенопеи" предложили 21 миллион евро за форварда и несколько миллионов в виде бонусов.
СПАЛ не хочет отпускать своего лучшего бомбардира. Существует вариант, что Петанья останется в нынешней команде до конца сезона, а летом перейдет в Наполи.
В текущем сезоне Петанья провел 21 матч в Серии А: на его счету восемь голов и одна результативная передача.
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