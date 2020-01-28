Италия

"Красно-синие" могут подписать уругвайского хавбека.

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро попал в сферу интересов Кальяри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Красно-синие" намерены укрепить атакующую линию до закрытия трансферного окна и хотят подписать уругвайского хавбека. Стороны ведут по трансферу 24-летнего игрока и могут завершить сделку в ближайшее время.

В текущем сезоне Перейро провел 8 поединков в футболке ПСВ, отличившись двумя голами. В активе полузащитника имеется 10 матчей и 4 гола в составе сборной Уругвая.

Ранее сообщалось, что Кальяри также проявляет интерес к нападающему Ювентуса Марко Пьяце.

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