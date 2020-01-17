"Красно-синие" хотят подписать вингера Ювентуса.
Марко Пьяца, Getty Images
17 января 2020, 07:46
Нападающий Ювентуса Марко Пьяца попал в сферу интересов Кальяри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Островитяне" намерены укрепить состав в январе и попытаются подписать хорватского вингера.
Пьяца пропустил первую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена. В январе 24-летний игрок вернулся в общий строй и принял участие в кубковом матче Ювентуса против Удинезе (4:0).
Действующий контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Пьяцы также заинтересована Верона.
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