Италия

"Красно-синие" хотят подписать вингера Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Марко Пьяца попал в сферу интересов Кальяри, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Островитяне" намерены укрепить состав в январе и попытаются подписать хорватского вингера.

Пьяца пропустил первую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена. В январе 24-летний игрок вернулся в общий строй и принял участие в кубковом матче Ювентуса против Удинезе (4:0).

Действующий контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Пьяцы также заинтересована Верона.

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