Италия

Наполи объявил о подписании на правах аренды нападающего Маттео Политано из Интера с последующим правом выкупа.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации различных итальянских СМИ, сумма будущего трансфера составит 25 миллионов евро.

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Маттео Политано за свою профессиональную карьеру выступал в таких клубах, как Рома, Перуджа, Пескара, Сассуоло и Интер.

В текущем сезоне за "нерадзурри" 26-летний вингер провел 11 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отличился.

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