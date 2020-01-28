Маттео Политано, Getty Images
28 января 2020, 16:06
Наполи объявил о подписании на правах аренды нападающего Маттео Политано из Интера с последующим правом выкупа.
Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации различных итальянских СМИ, сумма будущего трансфера составит 25 миллионов евро.
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Маттео Политано за свою профессиональную карьеру выступал в таких клубах, как Рома, Перуджа, Пескара, Сассуоло и Интер.
В текущем сезоне за "нерадзурри" 26-летний вингер провел 11 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отличился.
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