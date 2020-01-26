Италия

Игрок Интера присоединится к стану неаполитанского клуба.

Нападающий Интера Маттео Политано с большой долей вероятности сменит клубную прописку этой зимой.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 26-летний итальянец продолжит карьеру в Наполи.

Источник утверждает, что трансфер Политано — вопрос решенный, поэтому футболист в ближайшее время должен пройти медосмотр в новом клубе.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ранее сообщалось, что Наполи возьмет Политано в аренду с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро, а в Интер отправится Фернандо Льоренте.

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