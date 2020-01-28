Во вторник Кристиан Эриксен завершил переход из Тоттенхэма в Интер.

27-летний футболист стал самым дорогостоящим игроком чемпионата Италии.

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Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 90 миллионов евро. Полный список выглядит следующим образом:

  1. 1. Кристиан Эриксен (Интер) – 90 миллионов
  2. 2. Пауло Дибала (Ювентус) – 85
  3. 3. Лаутаро Мартинес (Интер) – 80
  4. 4. Маттейс де Лигт (Ювентус) – 75
  5. 5. Ромелу Лукаку (Интер) – 75
  6. 6. Калиду Кулибали (Наполи) – 75
  7. 7. Криштиану Роналду (Ювентус) – 75
  8. 8. Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 70
  9. 9. Миралем Пьянич (Ювентус) – 70
  10. 10. Федерико Кьеза (Фиорентина) – 60.
  11.  

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