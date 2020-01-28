Италия

Новичок Интера Кристиан Эриксен возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата.

Во вторник Кристиан Эриксен завершил переход из Тоттенхэма в Интер.

27-летний футболист стал самым дорогостоящим игроком чемпионата Италии.

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Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 90 миллионов евро. Полный список выглядит следующим образом:

1. Кристиан Эриксен (Интер) – 90 миллионов 2. Пауло Дибала (Ювентус) – 85 3. Лаутаро Мартинес (Интер) – 80 4. Маттейс де Лигт (Ювентус) – 75 5. Ромелу Лукаку (Интер) – 75 6. Калиду Кулибали (Наполи) – 75 7. Криштиану Роналду (Ювентус) – 75 8. Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 70 9. Миралем Пьянич (Ювентус) – 70 10. Федерико Кьеза (Фиорентина) – 60.

Ранее сообщалось, что Наполи объявил о подписании Политано.

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