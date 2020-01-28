Новичок Интера Кристиан Эриксен возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, ФК ИНТЕР
28 января 2020, 17:59
Во вторник Кристиан Эриксен завершил переход из Тоттенхэма в Интер.
27-летний футболист стал самым дорогостоящим игроком чемпионата Италии.
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Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 90 миллионов евро. Полный список выглядит следующим образом:
- 1. Кристиан Эриксен (Интер) – 90 миллионов
- 2. Пауло Дибала (Ювентус) – 85
- 3. Лаутаро Мартинес (Интер) – 80
- 4. Маттейс де Лигт (Ювентус) – 75
- 5. Ромелу Лукаку (Интер) – 75
- 6. Калиду Кулибали (Наполи) – 75
- 7. Криштиану Роналду (Ювентус) – 75
- 8. Сергей Милинкович-Савич (Лацио) – 70
- 9. Миралем Пьянич (Ювентус) – 70
- 10. Федерико Кьеза (Фиорентина) – 60.
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Ранее сообщалось, что Наполи объявил о подписании Политано.
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