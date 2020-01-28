Италия

Вратарь высказался о прошедшем матче Серии А.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон рассказал о том, почему его команда уступила Наполи в очном поединке Серии А (2:1).

"Это было неудачное поражение, конечно. Мы могли и должны были выступить намного лучше. Тем не менее, эти негативные моменты необходимы для того, чтобы обрести смирение, и не принимать ничего как должное".

"Возможно, мы недооценили Наполи, которые находятся в кризисе. Мы знали, что останемся на вершине даже в случае проигрыша. Если бы это была решающая игра, я уверен, что Ювентус победил бы. Нам нужно было больше интенсивности с нашей стороны", — сказал Буффон Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что туринцев вскоре покинет полузащитник Эмре Джан, который должен стать игроком Боруссии Д.