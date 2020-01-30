Румынский страж ворот вторую часть сезона проведет в рядах "крестоносцев".
Ионуц Раду, Getty Images
30 января 2020, 21:58
Принадлежащий Интеру голкипер Ионуц Раду перебрался в Парму на правах аренды до конца сезона, сообщил официальный сайт "крестоносцев".
Вратарь будет играть под 92-м номером. Возможность выкупа футболиста не разглашается.
В первой части сезона Раду защищал цвета Дженоа. В 17 матчах Серии А он пропустил 35 голов, лишь два матча сыграв на ноль.
Парма после 21 тура идет на седьмом месте в чемпионате Италии. Следующий матч команда проведет против Кальяри первого февраля.
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