Италия

Румынский страж ворот вторую часть сезона проведет в рядах "крестоносцев".

Принадлежащий Интеру голкипер Ионуц Раду перебрался в Парму на правах аренды до конца сезона, сообщил официальный сайт "крестоносцев".

Вратарь будет играть под 92-м номером. Возможность выкупа футболиста не разглашается.

В первой части сезона Раду защищал цвета Дженоа. В 17 матчах Серии А он пропустил 35 голов, лишь два матча сыграв на ноль.

Парма после 21 тура идет на седьмом месте в чемпионате Италии. Следующий матч команда проведет против Кальяри первого февраля.

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