Италия

Опорник перебрался из Ниццы.

Опорный полузащитник Адриен Тамезе на правах аренды перебрался в Аталанту. В конце сезона бергамаски получат право выкупа игрок. Об этом сообщает пресс-служба "богинь".

Футболист переехал на Апеннины из французской Лиги 1. Последних 2,5 сезона Тамезе выступал за Ниццу. Также на профессиональном уровне 25-летний игрок выступал за Нанси и Валенсьенн.

Адриен Тамезе имеет двойное гражданство — Франции и Камеруна. На международном уровне футболист принял решение выступать за представителя Африки, тем не менее ни одного матча за национальную сборную игрок пока не провел.

В нынешнем сезоне Тамезе отыграл 9 матчей за Ниццу, отметившись 1 голом.

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