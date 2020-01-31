Италия

Галатасарай прервал аренду полузащитника Ромы Стивена Нзонзи.

Стивен Нзонзи покинул Галатасарай и вернулся в Рому — сообщил официальный Твиттер турецкого клуба.

Аренда 31-летнего француза (14 матчей за национальную сборную) была рассчитана до конца сезона-2019/20, но клубы и футболист решили прервать ее.

Нзонзи выступал за Амьен (41 матч во всех турнирах, 1 гол), Блэкберн (96, 5), Сток Сити (120, 7), Севилью (136, 8), Рому (39, 1) и Галатасарай (15, 0).

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