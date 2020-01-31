Полузащитник продолжит карьеру в составе "фиалок", но не сразу.
Софьян Амрабат, ФК Фиорентина
31 января 2020, 21:49
Софьян Амрабат будет выступать за Фиорентину, сообщил официальный сайт Вероны.
23-летний марокканец присоединится к "фиалкам" лишь летом, проведя остаток сезона в Вероне.
Фиорентина смогли провернуть трансфер, несмотря на предметный интерес к полузащитнику со стороны Наполи.
По информации Transfermarkt, сделка обошлась в 18 миллионов евро.
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