Италия

Полузащитник продолжит карьеру в составе "фиалок", но не сразу.

Софьян Амрабат будет выступать за Фиорентину, сообщил официальный сайт Вероны.

23-летний марокканец присоединится к "фиалкам" лишь летом, проведя остаток сезона в Вероне.

Фиорентина смогли провернуть трансфер, несмотря на предметный интерес к полузащитнику со стороны Наполи.

По информации Transfermarkt, сделка обошлась в 18 миллионов евро.

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