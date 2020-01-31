Сампдория арендовала Йосиду

Италия

Защитник Саутгемптона Майя Йосида продолжит карьеру в Серии А.

Майя Йосида будет выступать в чемпионате Италии. Официальный сайт Сампдории сообщил об аренде 31-летнего футболиста.

Примечательно, что соглашение Саутгемптона с Йосидой рассчитано до 30 июня 2020 года. Таким образом, летом он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Йосида отыграл 11 поединков во всех турнирах и не отличился результативными действиями.