Сампдория арендовала Йосиду

Защитник Саутгемптона Майя Йосида продолжит карьеру в Серии А.
Майя Йосида, ФК Сампдория
31 января 2020, 22:49
Майя Йосида будет выступать в чемпионате Италии. Официальный сайт Сампдории сообщил об аренде 31-летнего футболиста.
Примечательно, что соглашение Саутгемптона с Йосидой рассчитано до 30 июня 2020 года. Таким образом, летом он станет свободным агентом.
В текущем сезоне Йосида отыграл 11 поединков во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
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