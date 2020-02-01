Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 22-го тура чемпионата Италии.

Кальяри принимал Парму в поединке 22-го тура итальянской Серии А. Хозяева дважды вели в счете по ходу матча, однако одержать победу им не удалось.

В компенсированное время второго тайма Корнелиус выиграл верховую борьбу и принес своей команде ничью (2:2).

Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри — Парма:

Кальяри — Парма 2:2

Голы: Жоао Педро, 19, Симеоне, 53 — Куцка, 42, Корнелиус, 90+4.

Кальяри: Краньо — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Олива, 72), Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне (Палоски, 84).

Парма: Коломби — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Бругман (Спрокати, 80) — Эрнани, Силигарди (Капрари, 57), Куцка, Куртич — Корнелиус.

Предупреждения: Чигарини, Нандес, Наингголан — Дармиан, Гальоло.

На 53-й минуте Жоао Педро не реализовал пенальти