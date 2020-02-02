Италия

Сергей Шевченко — о зимних трансферах "нерадзурри".

Шансы Интера на "скудетто" под угрозой. Снова и снова "нерадзурри" проваливаются в январе. Даже вышедшей на новый уровень команде Антонио Конте не удалось избежать участи предшественников. Одна победа и три ничьи в четырех матчах – точно не чемпионские показатели. К началу года "интеристы" шли вровень с Ювентусом, а теперь по потерянным очкам уступают Лацио. Впрочем, и Юве не сумел далеко оторваться, за что спасибо внезапно очнувшемуся Наполи, который своей победой взвинтил чемпионскую интригу. Она, интрига, живее всех живых, поскольку Интер, осознавая недостаточно укомплектованный ростер, более чем активно действовал в трансферное окно.

Конте, вдохновляясь успехами Ромелу Лукаку, поставил на футболистов из АПЛ, прекрасно ему знакомых со времен работы в Челси. Это даже можно назвать общеитальянской тенденцией: квалифицированные игроки, не выдерживающие "английского" темпа, вновь обретают себя в Серии А. Лукас Лейва, Крис Смоллинг, с оговорками – Аарон Рэмзи... Зимой в Интер приехали сразу трое новичков с Туманного Альбиона. Эдакая кислородная маска для задыхающейся на дистанции команды. По большому счету, от эффективности этого трио будет зависеть исход борьбы за чемпионство.

Кристиан Эриксен

Трансфер №1 зимней Италии. Эриксен – настоящая звезда Тоттенхэма и всей АПЛ. Игрок, которого сравнивают с Уэсли Снейдером. Интер ловко воспользовался ситуацией с контрактом Кристиана и подписал его за более чем скромные по нынешним временам 20 млн евро (номинальная стоимость Эриксена по версии Transfermarkt – 90 млн). Делаем оговорку насчет текущего сезона, который датчанин проводил на относительно невысоком уровне, но в целом это плеймейкер в расцвете сил, который стабильно выдавал по 12-15 ассистов за чемпионат.

Манера игры Эриксена идеально подходит под стиль Конте. Утонченные передачи и выраженная "двуногость" сочетаются с динамикой и умением прессинговать. При Маурисио Почеттино датчанин стал идеальной современной «десяткой» и научился продуктивно разрушать, не уступая центральным полузащитниками по количеству отборов и перехватов. Кроме того, Эриксен редко получает травмы, что актуально для Интера, чья полузащита редко выходит в оптимальном сочетании – достаточно вспомнить, как ударила по команде травма Сенси.

Похоже, именно Сенси новичок заменит в основе. Стефано, возвратившись из лазарета, так и не вернулся по-настоящему, утратив былую легкость и четкость действий. Судя по всему, ради Эриксена будет изменена расстановка – вместо 3-5-2 Конте наигрывает 3-4-1-2, где у Эриксена особая, связующая роль между полузащитой и связкой нападающих. Жесткий и динамичный Барелла в таком случае отойдет в глубину поля, благо у него подходящий для этого функционал. Наконец, средняя линия Интера получит необходимую глубину.

Эшли Янг

Помимо Эриксена, Конте вдоволь закупился латералями. Фланги требовали усиления, особенно левая бровка, где из трех имеющихся футболистов никто не тянул на основу: Асамоа часто травмировался, Бираги – игрок среднего уровня, а Димарко еще откровенно сырой.

Янг – неожиданная кандидатура, всё-таки ему целых 34 года. Впрочем, здесь не идет речь о долгосрочном вложении. "Нерадзурри" за минимальную сумму (1,5 млн евро) взяли человека, который будет помогать им выигрывать здесь и сейчас. Сила Янга как в опыте, так и в универсальности, он при необходимости сыграет на любом из флангов. Времени на раскачку не понадобилось: уже в дебютном матче с Кальяри англичанин отдал результативную передачу и порадовал умением обострять игру.

Виктор Мозес

Еще один фланговик, на этот раз прекрасно знакомый Конте по совместной работе в Челси. Мозес – быстрый, физически мощный игрок, который должен сразу вписаться в команду. Он играет на правом фланге, где призван заменить так и не адаптировавшегося Валентино Лазаро. На этой позиции уже есть раскрывшийся при новом тренере Кандрева, но латерали выполняют колоссальный объем работы, поэтому Антонио необходима достойная альтернатива для ротации состава.

Смущает, что первую половину сезона Мозес, выступая за Фенербахче, мучился с травмами. Сейчас, впрочем, он здоров и готов к дебюту за Интер. К слову, нигериец взял себе 11-й номер – тот, под которым за "нерадзурри" выступал Нванко Кану.

А может?

Возможно, Интеру стоило бы укрепить еще несколько позиций. Сложная тема – нападение. С одной стороны, связка Лукаку и Мартинеса прекрасно справляется, а в резерве имеются мастеровитый Алексис Санчес и перспективный Эспозито. С другой, чилиец пока никак себя не проявляет (и летом наверняка вернется в МЮ), рассчитывать на молодого парня – чрезмерный риск, альтернатива же основным форвардам необходима. Мартинес, в частности, пропустит ближайшие два матча из-за дисквалификации. "Нерадзурри" вели переговоры насчет Оливье Жиру, но Челси не нашел ему замену и француза решил оставить. Жиру на дистанции мог бы стать альтернативой для Лукаку. Бельгиец играет практически без замен. Хватит ли ему сил?

Еще одна спорная линия – оборона. Диего Годин не столь надежен, как в лучшие годы, и начинает проигрывать конкуренцию Бастони, но ведь и молодой защитник – далеко не стопроцентная кандидатура, если говорить о борьбе за "скудетто". Уже неоднократно он допускал мелкие, но результативные ошибки либо же был причастен к голам в ворота Интера. Достаточно вспомнить недавние матчи с Лечче и Кальяри или даже первокруговый матч с Ювентусом.

При всех оговорках, Интер серьезно вложился зимой. Уже ближайшая игра с Удинезе покажет, насколько трансферы освежили команду. Удастся ли вернуть победный дух августа-сентября? Или спад во второй части сезона – глобальная неизбежность? Так или иначе, до Ювентуса один шаг, и "нерадзурри" делают свой ход.