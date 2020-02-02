Италия

Босниец прокомментировал поражение против Сассуоло.

Нападающий Ромы Эдин Джеко остался недоволен действиями своих партнеров в поединке Серии А, в котором его команда уступила Роме (2:4).

"Я постоянно говорю партнерам, чтобы предоставляли мне мяч, но я испытываю с этим проблемы в последнее время".

"В первой половине поединка, честно говоря, мы не играли на уровне команды из Серии А. Я думаю, что у нас очень увлекательный стиль футбола, мы всегда хотим держать мяч, но если два или три игрока не проводят матч на высшем уровне, это может вызвать проблемы".

"Никто не был на нашем уровне против Сассуоло, особенно в первом тайме. Мы надеемся забыть эту игру как можно скорее, поскольку мы потеряли три очка и должны вернуть их против Болоньи на следующей неделе, другого выхода нет", — сказал Джеко DAZN.

К слову, боснийский футболист забил свой 100-й гол за римлян, став седьмым лучшим бамбардиром в истории клуба.