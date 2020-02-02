Форвард Ромы Эдин Джеко отличился забитым мячом против Сассуоло.
Эдин Джеко, Getty Images
02 февраля 2020, 00:51
В матче 22-го тура Серии А Рома на выезде уступила Сассуоло. В этом поединке голом отличился Эдин Джеко.
Таким образом, 33-летний футболист забил свой 100-й гол за римский клуб во всех турнирах.
Кроме того, Джеко стал седьмым лучшим бомбардиром в истории клуба. Он уступает лишь Винченцо Монтелле (102 гола), Педро Манфредини (104), Родольфо Волку (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).
В текущем сезоне на счету боснийца 10 голов в 22 играх чемпионата Италии.
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