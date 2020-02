В матче 22-го тура Серии А Рома на выезде уступила Сассуоло. В этом поединке голом отличился Эдин Джеко.

Таким образом, 33-летний футболист забил свой 100-й гол за римский клуб во всех турнирах.

7 — Edin #Dzeko is the 7th player in AS #Roma history to score at least 100 goals in all competitions. King.#SassuoloRoma pic.twitter.com/eww8waPpVj