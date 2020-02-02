Италия

Форвард Ромы Эдин Джеко отличился забитым мячом против Сассуоло.

В матче 22-го тура Серии А Рома на выезде уступила Сассуоло. В этом поединке голом отличился Эдин Джеко.

Таким образом, 33-летний футболист забил свой 100-й гол за римский клуб во всех турнирах.

7 — Edin #Dzeko is the 7th player in AS #Roma history to score at least 100 goals in all competitions. King.#SassuoloRoma pic.twitter.com/eww8waPpVj — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 1, 2020

Кроме того, Джеко стал седьмым лучшим бомбардиром в истории клуба. Он уступает лишь Винченцо Монтелле (102 гола), Педро Манфредини (104), Родольфо Волку (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

В текущем сезоне на счету боснийца 10 голов в 22 играх чемпионата Италии.

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