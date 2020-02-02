Италия

Форвард Милана Даниэль Мальдини вышел на замену в матче против Вероны.

В рамках 22-го тура чемпионата Италии между собой встречались Милан и Верона, однако победитель так и не был выявлен (1:1).

На 93-й минуте поединка на поле появился Даниэль Мальдини – младший сын Паоло Мальдини. Таким образом, 18-летний футболист дебютировал за Милан.

Отметим, что Паоло Мальдини провел за Милан 647 матчей, а Чезаре – 347. В сумме семейство Мальдини отыграло 995 поединков за клуб.

Отметим, что контракт Даниэля Мальдини с Миланом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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