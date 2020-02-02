Италия

Завершился матч 22-го тура чемпионата Италии между Миланом и Вероной.

В очередном туре Серии А между собой играли Милан и Верона.

Несмотря на то, что "россонери" с 68-й минуты играли в большинстве, численным преимуществом так и не воспользовались.

Милан – Верона 1:1

Голы: Чалханоглу, 29 – Фараони, 13

Милан: Доннарумма – Калабрия (Салемакерс, 77), Масаккьо, Романьоли, Эрнандес – Кастальехо (Д. Мальдини, 90+3), Кессье, Бонавентура (Пакета, 64), Чалханоглу – Ребич, Леау

Верона: Сиьлвестри – Ррхамани, Гюнтер, Кумбулла – Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович – Верре (Борини, 70), Пессина, Дзакканьи (Давидович, 90+5)

Предупреждения: Эрнандес – Ррхмани, Пессина, Борини, Сильвестри

Удален: Амрабат, 68.

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