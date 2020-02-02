Италия

Вашему вниманию видеообзор матча Серии А между Лацио и СПАЛом.

В Риме на Стадио Олимпико состоялся матч Серии А, в котором местный Лацио разгромил СПАЛ.

Лацио - СПАЛ 5:1

Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 — Миссироли, 65.

Лацио: Стракоша — Бастос, Ачерби, Раду (Вавро, 72) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто, Лулич (Хони, 61) — Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле.

СПАЛ: Бериша — Томович, Фелипе (Зуканович, 67), Бонифаци — Стрефецца, Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори, 75), Реца — Ди Франческо, Флокаари.

Предупреждения: Милинкович-Савич — Ди Франческо, Миссироли.

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