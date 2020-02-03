Италия

"Быки" потерпели четыре поражения подряд, и это, скорее всего, будет стоить должности главному тренеру команды.

Торино принял решение уволить Вальтера Маццарри на фоне катастрофических результатов команды, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Туринцы за неделю проиграли 0:7 Аталанте в Серии А, 2:4 Милану в Кубке Италии и 0:4 Лечче в чемпионате. Перед этим "быки" уступили еще и Сассуоло 1:2.

Маццарри работает с Торино с января 2018 года: 37 побед, 24 ничьих и 27 поражений во всех турнирах.

Главным кандидатом на место Вальтера является Морено Лонго, который выиграл несколько трофеев с молодежной командой "быков". Он находится без работы с декабря 2018, когда был уволен из Фрозиноне.