Италия

Украинец Шахов вступил в игру на последние 20 минут игры.

На стадионе Виа дель Маре завершился поединок 22-го тура Серии А. Лечче принимал Торино. Хозяева добыли неожиданную победу с разгромным счетом. Подопечные Фабио Ливерани забили четыре безответных гола.

На 72-й минуте при счете 3:0 на замену у Лечче вышел украинец Евгений Шахов.

Для Лечче данная победа стала первой домашней в текущем сезоне Серии А и третьей вовсе. Команда располагается на 17-й строчке, опережая зону вылета на 3 очка.

Лечче - Торино 4:0

Голы: Дейола, 11, Барак, 19, Фалько, 64, Лападула, 78.

Лечче: Вигорито — Рисполи, Лучони, Россеттини, Донати — Майер (Пас, 82), Дейола (Петриччоне, 57), Сапонара (Шахов, 72) — Барак — Лападула, Фалько.

Торино: Сиригу — Джиджи (Эдера, 58), Н'Кулу, Бремер — Де Сильвестри, Ринкон (Лянко, 70), Мейте, Айна — Верди (Миллико, 23), Беренгер — Белотти.

Предупреждения: Майер, Дейола, Лападула — Н'Кулу, Мейте, Айна.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.