Италия

Генеральный директор Интера в целом доволен работой на трансферном рынке.

Интеру удалось улучшить качество команды этой зимой, уверен гендиректор клуба Беппе Маротта. Поэтому он доволен работой на рынке.

"Мы в целом довольны трансферным окном, ведь хотели повысить качество состава и сделали это", — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"В январское трансферное окно все завязано на том, чтобы пользоваться возможностями. Мы добавили команде опытности и увеличили глубину состава".

"Оливье Жиру? У нас были приоритеты – те футболисты, которых мы подписали. Мы полностью удовлетворены. Были и другие цели, одна из них – Жиру. Но Челси даже не был готов к переговорам по Оливье".

Ряды Интера этой зимой пополнили полузащитник Кристиан Эриксен (Тоттенхэм), а также защитники Эшли Янг (Манчестер Юнайтед) и Виктор Мозес (аренда из Челси).