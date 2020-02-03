Италия

Сроки возвращения капитана Интера пока неизвестны.

Обследование показало у вратаря Интера небольшую трещину в мизинце левой руки, сообщил официальный сайт "нерадзурри". Сроки возвращения голкипера станут известны позже.

Предполагается, что Самир пробудет вне игры три-четыре недели. За это время он пропустит важные матчи против Милана и Лацио в Серии А, а также встречи с Лудогорцем в 1/16 финала Лиги Европы.

В матче против Удинезе (2:0) ворота Интера защищал Даниэле Паделли, для которого эта игра стала первой в Серии А с августа 2016 года.

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