Италия

Дэн Фридкин со дня на день может стать владельцем Ромы.

Глава компании Friedkin Group Дэн Фридкин прибыл в Рим на встречу с Джимом Паллоттой чтобы завершить сделку по приобретению Ромы.

В последние дни представители Фридкина начали завершающую стадию переговоров, и переход Ромы из рук Паллотты в руки другого американского бизнесмена состоится в течение десяти дней — сообщает Calciomercato.

Предполагается, что сумма сделки составит 750-780 миллионов евро, в которую включены и 272 миллиона долга Ромы. При этом Паллотта сохранит минимальный пакет акций "волков".

Forbes оценивает состояние Дэна Фридкина, который занимается продажей автомобилей Toyota в странах Персидского залива, а также в Техасе, Оклахоме, Луизиане и Арканзасе, в 4,1 миллиарда долларов.

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